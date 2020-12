Einsamkeit wirkt sich in vielerlei Hinsicht nachteilig auf die körperliche und geistige Gesundheit aus und erhöht die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken - insbesondere an Alzheimer. Mit der Enge und dem sozialen Abstand derzeit ist das Problem in die Höhe geschnellt.

Aber wie unterscheiden sich die Gehirne von einsamen Menschen? Spreng und sein Team analysierten die Daten von rund 40.000 Erwachsenen mittleren und älteren Alters. Die stellen sie der Forschung in der sogenannten UK Biobank freiwillig zur Verfügung. Die Kanadier hatten unter anderem Daten aus der "Röhre" - also dem Magnetresonanztomographen, über die Genetik und eine psychologische Selbsteinschätzung zur Verfügung.

Anschließend verglichen sie die MRT-Daten von Menschen, die angegeben hatten, sich einsam zu fühlen und solchen, die das nicht taten. Und tatsächlich: Das Team konnte Unterschiede im sogenannten Ruhezustandsnetzwerk finden. Dabei handelt es sich um mehrere Hirnregionen, die an unseren inneren Gedanken beteiligt sind, so Spreng:

Der Fornix ist ein Bündel von Nervenfasern, das Signale in das Netzwerk überträgt. Das sei bei einsamen Menschen besser erhalten gewesen. Aber was bedeutet das? Wir verwenden dieses Hirnnetzwerk, wenn wir uns an die Vergangenheit erinnern, uns die Zukunft vorstellen oder bei Tagträumen, erläutert der Biomedizin-Ingenieur Danilo Bzdok von der McGill University.

Und dem passe sich das Gehirn in den entsprechenden Bereichen offenbar an, so die kanadischen Forscher. Wie dieser Effekt Demenz und Alzheimer begünstigen kann, will Neurowissenschaftler Spreng jetzt in einem nächsten Schritt herausfinden.