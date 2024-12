Ein neuer Hightech-Multimaterial-Drucker an der TU Bergakademie Freiberg soll aus beinahe allen denkbaren Materialien neue Gegenstände herstellen. Das Drucker mit dem "Binder-Jetting" Verfahren funktioniert ähnlich wie ein 3D-Drucker. Ein pulverisiertes Ausgangsmaterial wird mit einem flüssigen Bindemittel verbunden – auf diese Art entsteht ein Werkstück. Acht Druckköpfe drucken mit 1000 Düsen und vier Tinten dann in dem einen Kubikmeter großen Werkraum ein neues Objekt.

Anwendungsmöglichkeiten für diesen 3D-Druck mit Pulverbindung gibt es in der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie, im Gesundheitswesen, in Gießereien, in der Architektur und in der Kunst. Der Drucker an der TU Freiberg ist Teil des Reallabors SAMSax. Das Projekt setzt gemeinsam mit den TUen Chemnitz und Dresden Ideen aus der Praxis um. Das bedeutet, kleine und mittelgroße Unternehmen können sich dort weiterbilden lassen und Technologien testen, bevor sie investieren.