Das Forscherteam betont, die Ergebnisse zeigen, dass der Zustand der Tropenwälder erheblich schlechter sei als bisher angenommen. "Die Situation im Atlantischen Küstenregenwald ist schon seit Jahrzehnten sehr kritisch, aber viele andere Regenwaldgebiete sind längst auf dem gleichen Entwicklungspfad. Insofern halte ich auch die verallgemeinernden Schlussfolgerungen für die Tropen weltweit für stichhaltig", betont Pierre Ibisch, Professor für Naturschutz an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde.

Vom Baumsterben in der Region besonders betroffen ist beispielsweise Paubrasilia echinata, ein halbimmergrüner, bis zu 30 Meter hoher Baum, aus dem früher der rote Farbstoff Brasilin hergestellt wurde, namensgebend für das Land Brasilien. In den letzten drei Generationen reduzierten sich die Bestände um 84 Prozent. Auch die Anzahlen der einst verbreiteten Arten Paraná-Kiefer, Palmherz und Yerba Mate sind um mindestens die Hälfte zurückgegangen.

Almut Arneth vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung Atmosphärische Umweltforschung (IMK-IFU), Karlsruher Institut für Technologie (KIT) betont, dass der atlantische Regenwald stark gefährdet sei, wisse man bereits länger – in der aktuellen Studie seien allerdings wesentlich mehr Arten einbezogen worden als in früheren Forschungsarbeiten. "Und es wurden unterschiedliche Kriterien herangezogen, mit denen Gefährdung und Aussterberisiko abgeschätzt werden können."

Pierre Ibisch findet: "Leider bestätigt diese Studie nicht nur die schlimmsten Befürchtungen, die Tropenökologen seit langem hegen, sondern macht plausibel, dass die Lage vor allem von Waldarten noch schlechter ist als angenommen." Der Atlantische Küstenregenwald in Brasilien gehöre zu den artenreichsten und biologisch einzigartigsten Regionen der Erde, aber er sei durch die Landnutzung in viele kleine Relikte zersplittert worden. Aus seiner Sicht liegt in den Ergebnissen der aktuellen Studie allerdings auch eine Chance: "Die Ergebnisse sind geeignet, uns einmal mehr aufzurütteln. Aber Schutzbemühungen werden leider weitgehend ins Leere laufen, wenn wir nicht ernsthaft über die Gründe für die Waldvernichtung sprechen." Das betreffe auch Konsumentinnen und Konsumenten in Europa. Wer hier vermeintlich "nachhaltig zertifiziertes" Eukalyptusholz kaufe, sei mitunter an der Zerstörung des Regenwalds beteiligt.