Die Experten um Gary Goldfield beobachteten dazu eine Gruppe von 220 jungen Menschen im Alter von 17 bis 25 Jahren über einen Zeitraum von vier Wochen. In der ersten Woche sollten die Probanden die sozialen Medien normal nutzen. In der zweiten Woche wurden sie aufgeteilt in eine Gruppe, die weiterhin Social Media regulär konsumierte und eine zweite, bei der die Nutzungszeit auf 60 Minuten täglich begrenzt war. Dazu beantworteten sie im Laufe des Experiments mehrmals einen Fragebogen zu ihrer persönlichen Einstellung zum Aussehen und Gewicht.