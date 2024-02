"Klebsiella ist aus mehreren Gründen ein für die Forschung relevantes Bakterium", erklärt Kathrin Fröhlich, die Studienleiterin von der Universität Jena. Zum einen sei dieser Keim in der Klinik problematisch, denn Klebsiella sei sehr anpassungsfähig, in der Lage sich schnell zu vermehren und neben den vorhandenen, natürlichen Resistenzen gegen verschiedene antibiotische Wirkstoffe auch kontinuierlich weitere Resistenzen zu erwerben. Zum anderen sei über die Genregulation in Klebsiella wenig bekannt, vor allem im Vergleich zu nah verwandten Spezies wie E. coli oder Salmonella, so die Forscherin.