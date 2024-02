Die Experten der Uni Harvard um Andrew Myers haben demnach einen Wirkstoff namens Cresomycin entwickelt, der viele multiresistente Keime abtöten kann, darunter Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. Das neuartige Molekül hat dabei besonders gute Fähigkeiten, sich an die Ribosomen der Bakterien zu binden, wo viele Proteine produziert werden. Auch viele bereits existierende Antibiotika arbeiten auf diese Weise, aber einige Erreger haben Abwehrmechanismen dagegen entwickelt.

"Wir wissen noch nicht genau, ob Cresomycin wirksam und sicher bei Menschen ist", erklärt Myers. Aber im Vergleich zu anderen Antibiotika habe die Neuentwicklung in Tierversuchen ein deutlich verbesserte Schutzwirkung gegen diverse gefährliche Keime, an denen Jahr für Jahr Tausende Patienten besonders in Krankenhäusern sterben.