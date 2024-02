Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat im Rahmen des derzeit laufenden Exzellenzwettbewerbs fünf neue Clusteranträge sächsischer Universitäten für die Endrunde nominiert. Darunter sind zwei Anträge der Universität Leipzig und drei der TU Dresden. Beide Universitäten haben damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Sie sind nun aufgefordert, sogenannte Vollanträge, also ausgereifte Konzepte zu den Forschungsvorhaben einzureichen. Die TU Dresden kann daneben zudem drei mögliche Folgeanträge für bereits aktuell geförderte Exzellenzcluster vorbereiten.

Zu den Forschungscluster-Vorhaben, die nun für die Endrunde des Exzellenzwettbewerbes ausgewählt wurden, gehören in Leipzig "Atmende Natur – Wechselwirkungen zwischen Biodiversität, Klima und menschlichem Verhalten" sowie das "Leipzig Centrum für Metabolismus (LeiCeM)", wo Stoffwechselgesundheit verstanden und verbessert werden soll. In Dresden geht es bei den drei neu nominierten Clustern zum einen um "Verantwortungsvolle Elektronik im Zeitalter des Klimawandels". Dazu kommen "Verhalten im Kontext: Berechnungen von Verhalten durch Gehirn und Maschine in komplexen und unsicheren Umgebungen" sowie "CARE: Klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen".