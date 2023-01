So werden jährlich pro Einwohnerin und Einwohner etwa ein Kilogramm Reifenpartikel in Form von Mikroplastik die Luft transportiert oder in den Wasserkreislauf geschwemmt, schreiben die Forschenden ­– das sind fast sechs Millionen Tonnen weltweit im Jahr.Besorgniserregend seien in diesen Zusammenhang vor allem chemische Verbindungen, die für die Beschaffenheit und Haltbarkeit von Autoreifen notwendig sind.