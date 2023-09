Besonnenheit statt Burnout: Im Rahmen eines Pilotprojekts startet die Universität Leipzig kostenfreie Achtsamkeitskurse für Lehrkräfte an insgesamt dreißig sächsischen Schulen. Das Angebot sei in seiner Breite deutschlandweit einzigartig. Im Zentrum stehen stressreduzierende Meditationsübungen, Kommunikationstrainings, aber auch die Diskussion ethischer Werte. Die Kurse werden zudem wissenschaftlich begleitet.

Achtsamkeit für Lehrkräfte ist auch Thema einer Konferenz, die am Donnerstag und Freitag in Leipzig stattfindet. Hintergrund für Kurse und Konferenz sind die hohe Arbeitsbelastung für Lehrkräfte und die schwere Trennung von Berufs- und Privatleben. Etwa ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland sind Burnout-gefährdet.