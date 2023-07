Wissen-News Füllwörter "äh" und "ähm" können Täter verraten

Die von jedermann beim Sprechen verwendeten Füllwörter "äh", "ähm" oder "mh" könnten dabei helfen, mutmaßliche Täter zu überführen. Das ist das Ergebnis einer Studie von Phonetikerinnen der Universität Trier. Demnach ist das sogenannte Häsitationsverhalten, also das sprachliche Verzögerungsverhalten in Situationen, in denen die Sprecher kurz nicht weiter wissen, bei jedem Menschen anders.