In Südafrika haben Forscher die bislang ältesten "Bratkartoffeln" der Welt ausgegraben. Das Team um die Archäologie-Professorin Lyn Wadley von der Witwatersrand University in Johannesburg entdeckte in Border Cave, Südafrika, in der Asche alter Kochfeuer steinzeitlicher Sammler und Jäger die verkohlten Überreste von Rhizomen, also Wurzelstöcken, die vor 170.000 Jahren geröstet wurden.