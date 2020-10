Manchmal aber braucht es gar keine speziellen Anreize, weder in Heinsberg noch in Sachsen-Anhalt. In Großkorbetha im Burgenlandkreis zum Beispiel wird eine Landarztpraxis bereits über Generationen von einer Familie betrieben. Der junge Arzt, der nun in die Fußstapfen seiner Eltern tritt, hat sich bewusst für das ruhigere Landleben entschieden, wie er sagt. Und auch im Kreis Heinsberg finden wir eine junge Landärztin, die eine eigene Praxis aufgezogen und so ausgestattet hat, dass sie bei Hausbesuchen auch mehr machen kann als nur den Blutdruck zu messen.