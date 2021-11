Wer Martin Suters "Die dunkle Seite des Mondes" gelesen hat, horcht beim Stichwort Psilocybin auf. Das ist doch das Halluzinogen aus einem Pilztrip, das den Protagonisten des Romans komplett aus der Bahn wirft, bis er sich selbst nicht wiedererkennt? Und der sich fortan auf die Suche macht nach just dem Pilz, der eben dieses Halluzinogen enthält, um seinen grauenvollen Zustand zu neutralisieren.

Aber nicht nur die Literatur, auch die Forschung hat Psilocybin im Blick und jetzt ein ganz neues Wirkungsfeld entdeckt: Als "Schutzschild" gegen Rückfälle in Alkoholismus zum Beispiel. Wie funktioniert das theoretisch? Dazu muss man sich erst mal anschauen, was bei Suchterkrankungen wie Alkoholismus im Gehirn passiert. Der Glutamatrezeptor mGluR2 spielt dabei eine wichtige Rolle. Er ist eine biochemische Empfangsantenne für den Signalstoff Glutamat und reguliert, wie viel davon in einzelnen Hirnregionen ausgeschüttet wird.