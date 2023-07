Im globalen Maßstab doppelt so schnell: Die Erderwärmung schreitet in den Alpen besonders schnell voran. Darauf verweist der Gletscher- und Naturschutzexperte des Deutschen Alpenvereins Tobias Hipp im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. So sei die Durchschnittstemperatur in den Alpen in den vergangenen 150 Jahren bereits um zwei Grad angestiegen, weltweiter Durchschnitt sind ein Grad. Die Schmelze von Gletschern gehe demnach schneller voran als vor dreißig bis vierzig Jahren vermutet. Das würde zu einem eisfreien Hochgebirge bis Mitte des Jahrhunderts führen.