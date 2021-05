Da haben wir gesehen, dass die Alzheimer-Nervenzellen irgendwie wie unreife oder unfertige Nervenzellen aussehen. Also im Prinzip kann man sagen, die Nervenzellen selbst scheinen vergessen zu haben, wer sie sind und was ihre Aufgabe ist und sie deshalb einfach nicht mehr so gut funktionieren. Oder, in anderen Worten, sie scheinen teilweise ihrer Identität verloren zu haben.