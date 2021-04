Demenz und Alzheimer zu heilen, zählt zu den größten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit. Holografische Endoskopie könnte dabei helfen. Bildrechte: IMAGO / Addictive Stock

Wenn es darum geht, irgendwie in den Menschen reinzuschauen – und zwar ohne ihn im größeren Sinne zu öffnen –, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mund auf, zum Beispiel – der Blick reicht nur nicht weit. Tiefere Einblicke liefern Röntgenstrahlen, Ultraschall und MRT. Wenn man als Laie auf die Ergebnisse schaut, stellt man fest: Fotorealistisch ist was anderes. Anders sieht es da mit Endoskopen aus. Mit diesen häufig flexiblen und schlauchförmigen Dingern lässt es sich recht weit in den menschlichen Körper vordringen und ein Livebild bekommen. Lichtleiter aus Glasfasern oder ein kleiner Kamerachip an der Spitze machen's möglich.

Tomáš Čižmár forscht schon länger im Bereich der holografischen Endoskopie. Bildrechte: S. Döring/Leibniz-IPHT Da Endoskope irgendwie in den Menschen rein sollen, dürfen sie nicht allzu dick ausfallen. Gebräuchlich sind – je nach Art – Durchmesser zwischen fast zwei Zentimetern und 0,3 Millimetern. Gerade die dickeren Kandidaten sind für Patientinnen und Patienten nicht immer angenehm und manchmal geht es gar nicht ohne Betäubung. Außerdem lassen sich manche Bereiche, z.B. bestimmte Hirnareale, gar nicht endoskopieren. Eine Lösung muss her. Denkt man sich auch auf dem Beutenberg in Jena, genauer gesagt am Leibniz-Insititut für Photonische Technologie. Einer der dort mitdenkt ist Tomáš Čižmár, Professor an der Uni Jena und Leiter der Abteilung für Faserforschung am Leibniz-Institut. Sein Steckenpferd: Holografische Endoskopie.

Eine Kamera, so dünn wie ein Haar

"Holografische Endoskopie unterscheidet sich von gewöhnlicher Endoskopie in vielerlei Hinsicht", erklärt der Wissenschaftler. "Allen voran: Das Endoskop kann so dünn sein wie menschliches Haar." Das wären dann 0,1 Millimeter. Eine Kamera also, die so dick – oder eher dünn – wie ein Haar ist. Dass das in der Erforschung des menschlichen Körpers praktisch ist, steht außer Frage. Im Gegensatz zu herkömmlichen Endoskopen, die auf Faserbündeln oder Stablinsen basieren, setzt man bei der holografischen Endoskopie auf sogenannte Multimode-Lichtwellenleiter. Die liefern allerdings keine schönen Bilder, sondern codieren sie bis zur Unkenntlichkeit. Mittels digitaler Holographie kann dann am Computer ein Bild errechnet werden. Das klingt recht einfach, ist aber ein komplexes Feld, auf dem es viel zu lernen gibt – z.B. wie sich das Licht durch die Fasern ausbreitet. Das Team (v.l. Sergey Turtaev, Tomáš Čižmár, Ivo Leite) vor einem Projektionsbild, das mit holografischer Endoskopie aufgenommen wurde. Bildrechte: Sven Döring/Leibniz-IPHT