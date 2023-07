Die Fischerei kann laut den Forschenden die Beutetierpopulationen der Delfine dezimieren, auch enden die Tiere immer wieder als Beifang in den Netzen der Fischer. Auch der Bau von Staudämmen, vor allem in Brasilien, stellt eine zunehmende Bedrohung dar: Aktuell sind 175 Staudämme im Amazonasbecken in Betrieb oder im Bau. 428 weiter sind in den nächsten 30 Jahren geplant. Auch der Bau der Amazonas-Wasserstraße, der mit Ausbaggerungen an den vier wichtigsten Flüssen des Amazonasbeckens und dem Ausbau von Häfen verbunden ist, bedroht den Lebensraum der Tiere.