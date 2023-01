Hans Joachim Schellnhuber ist einer der weltweit angesehensten Klimaexperten. Der früherer Direktor des von ihm gegründeten Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) brachte das Konzept der Kippelemente in die Klimaforschung ein. Kippelemente sind demnach überregionale Bestandteile des weltweiten Klimasystems, die durch relativ geringe äußere Einflüsse in einen anderen Zustand versetzt werden können, nämlich dann, wenn der sogenannte Kipppunkt erreicht wird, von dem es dann oft kein Zurück mehr gibt.

Einige Verbindungen zwischen Kippelementen sind schon länger bekannt, aber die neue Studie deckte zwei neue auf. Demnach korrelieren das Sterben des südamerikanischen Regenwaldes und der Verlust des Westantarktischen Eisschildes direkt miteinander, was durch die relative geografische Nähe gut nachvollziehbar erscheint. Erstaunlich ist aber eine Korrelation, die vom Amazonas in eine fast genau auf der anderen Seite der Welt liegende Region führt, ins Hochland von Tibet.

Die Forschungsgruppe unterteilte die Welt gleichmäßig in 726 Knotenpunkte von Längen- und Breitengraden und untersuchte für jeden einzelnen Knotenpunkt langfristige Klima- bzw. Wetterdaten. Dabei kristallisierte sich eine Spur von Punkten heraus, auf denen der Einfluss des Amazonas-Regenwalds immer weiter "vererbt" wurde. Diese Spur lässt sich grob in drei Teile aufgliedern, zuerst von Südamerika bis ins südliche Afrika, dann auf die arabische Halbinsel und schließlich ins Hochland von Tibet.

Im Durchschnitt dauert diese rund 20.000 Kilometer weite "Einflussreise" vom Amazonas nach Tibet etwa 15 Tage, heißt es in der Studie. Zustande kommt sie demnach durch eine Kombination aus dem Südatlantikhoch, der intertropischen Konvergenzzone und Westwinden in mittleren Breiten der Nordhalbkugel. Nach etwa zwei Wochen bekommt man in Tibet also regelmäßig zu spüren, was klima- und wettertechnisch zuvor in Südamerika geschehen ist.