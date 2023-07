Ein internationales Forscherteam unter Federführung von Prof. Dr. Uwe Platzbecker von der Universitätsmedizin Leipzig hat einen neuen, erfolgversprechenden Wirkstoff zur Behandlung von Blutarmut (Anämie) bei Altersleukämie erprobt. Laut ihrer in der Fachzeitschrit The Lancet erschienenen Studie zeigt der von der bisherigen Standardtherapie abweichende Wirkstoff Luspatercept gegenüber dem Mittel Epoetin alfa deutlich bessere Ergebnisse bei einer medikamentösen Therapie von Patienten mit Myelodysplastische Neoplasien (MDS), einer meist gutartigen Form der Altersleukämie.

Bei MDS-Patienten ist die gesunde Ausreifung der roten Blutkörperchen beeinträchtigt, was zu Blutarmut, Infektionen und einer verstärkten Blutungsneigung führen kann. Dabei wird in eine Hochrisiko- und eine Niedrigrisiko-MDS unterschieden. Eine Hochrisiko-MDS ist durch einen raschen Verlauf, schwerwiegende Symptome und häufig durch einen Übergang in eine akute Leukämie mit geringer Lebenserwartung gekennzeichnet. Patienten mit einer Niedrigrisiko-MDS befinden sich hingegen zunächst nicht in einer akut lebensbedrohlichen Situation. Aber auch sie leiden häufig an einer ausgeprägten Blutarmut. Diese äußert sich insbesondere durch eine verringerte Leistungsfähigkeit sowie extreme Abgeschlagenheit und Müdigkeit.