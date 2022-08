Bisherige Antikörper, egal ob durch Impfungen erzeugt oder als genetisch hergestellte monoklonale Antikörper von außen zugeführt, haben in der Regel gewirkt, indem sie sich an die sogenannte Rezeptor-Bindungsdomäne (RBD) des Virus geheftet haben. Das ist der Teil des Virus, der sich an die Wirtszellen anheften kann. Ist diese Anheftung komplett, wird ein Prozess in Gang gesetzt, bei dem das Virus sich erst weiter an der Oberfläche der Wirtszelle verankert und schließlich seine Hülle mit dieser Oberfläche verschmilzt. Dabei wird die Erbinformation des Virus praktisch in die menschliche Zelle katapultiert.