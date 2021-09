An rund 50 Tiefsee-Expeditionen hat Antje Boetius in ihrem Leben schon teilgenommen. Dass der Einfluss des Menschen aber Klima und Natur schadet, hat sie schon bei ihrer allerersten Fahrt im Pazifik erfahren:

"Ich habe noch studiert und wollte lernen, wie man überhaupt Tiefseeleben fängt und bestimmt. Und dann im Netz aus 4,5 Kilometer Wassertiefe kam raus: Plastiktüten, Cola- und Pepsi-Dosen und allermöglicher Schrott. Mitten im Pazifik, hunderte von Meilen kein Land in Sicht. Da hab' ich gedacht, wie kann man nur so viel Pech haben. Ich bin Studentin, ich will hier losforschen. Und wahrscheinlich ziehen alle anderen Studenten der Meeresforschung ganz neue Tiere raus und ich habe einen Haufen Müll."

Das war 1990. Eines sei ihr damals einfach noch nicht klar gewesen, sagt Forscherin Boetius heute, nämlich, dass der Müll schon überall war. Seitdem habe der Anteil von Abfall im Wasser erschreckend zugenommen. "Es gibt keinen Ort mehr, wo kein Müll liegt. Wo Meereis oben drauf ist, ist wenigstens der ganz große Müll nicht gelandet, weil das Meereis schützt." Aber auf der anderen Seite kommen mit dem Schnee die kleinen Mikroplastik-Partikel runter.

Klimawandel in tiefsten Meeresregionen spürbar

Bildrechte: imago images/ZUMA Wire Aber Müll und Mikroplastik ist nur ein Teil dessen, womit die Meere und ihre Lebewesen kämpfen. Auch die Erwärmung des Klimas hat Boetius beobachten, die alle zehn Jahre mit einer Expedition an den Nordpol fährt: "Wir haben dort Veränderungen festgestellt, die mit dem Aufschmelzen, dem Abschmelzen des Meereises und dem sich verändernden Nahrungsangebot zu tun haben." Bis in die tiefsten Meeresregionen wirke der Klimawandel, sagt sie. Bis da, wo Boetius forscht, an den heißen Quellen der Tiefsee.

Bis tief in den Ozeanen ist der Klimawandel zu bemerken, sagt die Forscherin. Bildrechte: IMAGO / UIG Es gibt sogar eine Theorie, die besagt, das erste Leben sei an heißen Quellen in der Tiefsee entstanden. Die können Sie hier lesen. Daraus ergibt sich für Boetius und ihre Kollegen ein extremer Spagat zwischen der Erforschung des Lebens und den Auswirkungen der Klimaerwärmung: "Das ist ja das Absurde, dass man auf der einen Seite noch die großen Fragen beantworten muss, wie, wo kommt das Leben eigentlich her, was lebt eigentlich in der Tiefsee. Davon haben wir nicht mal ein Promille erforscht! Und gleichzeitig, während wir versuchen, diese Universalfragen zu beantworten, sehen und messen wir die ganze Zeit Störungen durch den Menschen."

Was lebt eigentlich alles in der Tiefsee? Nur ein Bruchteil davon ist bisher erforscht. Bildrechte: IMAGO / United Archives International Antje Boetius setzt sich für eine Verschärfung des Klimaschutzes ein. Sie gehört zu den Verfasserinnen einer Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina von 2019, der Titel der Publikation lautet: "Klimaziele 2030: Wege zu einer nachhaltigen Reduktion der CO2-Emissionen."

C02-Ausstoß längst höher als C02-Speicher-Kapazität