Unser Wirtschaftssystem basiert auf ein paar Grundpfeilern: Wettbewerb, Arbeitsteilung, Profitorientierung, freier Handel und so weiter. Als Politökonomin zeigt Maja Göpel sehr anschaulich auf, aus welchen Umständen diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten eigentlich geboren wurden. Das allein ist schon eine lesenswerte Kurzform der Menschheitsgeschichte. Sie macht verständlich, warum wir uns vor hunderten von Jahren, in einer Zeit, in der wir wenige und unsere Ressourcen scheinbar unendlich waren, für unser heutiges ökonomisches System entschieden haben.

Relativ früh im Buch wird deutlich, dass die geistigen Väter unseres Wirtschaftssystems womöglich gar nicht so einverstanden damit wären, was wir aus ihren Lehren gemacht haben. Adam Smith sah seine Konzepte von Arbeitsteilung und freiem Wettbewerb in einem eklatant anderen Kontext als wir es heute tun, genauso wie David Ricardo seine Grundsätze des Freihandels. Ähnlich wie Charles Darwins Idee vom Survival oft he Fittest häufig als Überleben der Stärkeren missverstanden wird, obwohl er eigentlich das Überleben der Anpassungsfähigsten meint, zeigt das Buch, dass auch die Interpretationen unserer wirtschaftlichen Vordenker einmal gründlich überdacht werden sollten.