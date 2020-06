Die Geschichte von der Erforschung des Erdmagnetfelds wird in diesem Buch als ebensolche erzählt: Als Abenteuergeschichte, voller Entdeckungsgeist und Forschungsdrang, die nicht nur wissenschaftlich, sondern auch menschlich erstaunlich ist, denn jeder Schritt in dieser Geschichte vollzieht sich in Form entweder eines für seine Zeit genialen Einfalls oder einer hanebüchenen Verirrung – die jedoch ebenso für ihre Zeit absolut nachvollziehbar erscheint.

Sehr einfach und allgemein verständlich – an diesem Buch haben sowohl Physik- und Geographiebegeisterte als auch absolute Laien ihre Freude. Die Autorin erzählt ihre Geschichte in zugänglicher, aber doch präziser Sprache und geht dabei genauso weit ins Detail, wie das Verständnis von Nicht-Fachleuten reicht. So erklärt sie z.B. zum grundlegenden Verständnis des bevorstehenden Buches bereits in der Einleitung das Prinzip der elektromagnetischen Wechselwirkung, also warum Dinge überhaupt magnetisch sind, und bleibt dabei so verständlich, dass man gar nicht merkt, wie leicht man gerade eine der vier Fundamentalkräfte der Physik relativ gut verstanden hat. Dass sie dabei genau an der Schwelle zur Quantenphysik haltmacht, erscheint in diesem Kontext absolut nicht unvollständig, sondern, im Gegenteil, lesefreundlich.