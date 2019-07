Um auf den Mond reisen zu können, brauchen wir also mindestens eine leistungsstarke Rakete, eine autarke Versorgung, eine Strahlenschutzweste und einen Mondstaubsauger. Alles in allem ist es also gar nicht so einfach zum Mond zu fliegen. Die NASA nimmt dieses Ziel jedoch wieder in Angriff – und schaut sogar weiter. Im Rahmen der Mission Artemis ist für 2020 der erste unbemannte Flug mit dem Raumschiff Orion in Richtung Mond und darüber hinaus geplant. Unter dem Motto "We are going" soll im Jahr 2024 dann eine bemannte Mondmission folgen. Der Mond stellt ein Sprungbrett für das nächste Ziel dar - den Mars.