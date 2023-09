Bei der Auswertung zeigte sich, dass die Gehirne der Frauen in der ersten Hälfte des Zyklus, also vor dem Eisprung, deutlich sensitiver für Insulin waren als danach in der Lutealphase. Die Forschenden führten bei 15 weiteren Frauen Gehirnscans mit einem MRT durch und maßen dabei die Sensitivität für Insulin im Hypothalamus, einer bestimmten Hirnregion. Auch hier zeigte sich, dass die Insulinsensitivität während der Follikelphase höher war als in der zweiten Hälfte des Zyklus.