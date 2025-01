Junger Römer in Ephesos begraben

In Ephesos wurde bei späteren Grabungen 1982 der Rest des Skelettes aufgefunden, diesmal aber nicht im Sarkophag, sondern in einer Nische in einem Vorraum der Grabkammer. Aufgrund der vermuteten architektonischen Anleihen des Oktogons bei dem ägyptischen Vorbild des "Pharos von Alexandrien" und der zusätzlichen historischen Fakten, wonach Arsinoë IV um 41 v. Chr. in Ephesos auf die Veranlassung von Marcus Antonius, Geliebter von Kleopatra, ermordet wurde, entstand 1990 eine Hypothese: Arsinoë IV könnte in diesem prunkvollen Grab in Ephesos ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Seither rankten sich zahlreiche Meldungen und Publikationen um dieses Gerücht.

An der Uni Wien wurde der Schädel nun im ersten Schritt einer Micro-Computer-Tomographie unterzogen, um seine digitale Kopie mit einer Auflösung von 80 Mikrometer für alle Zeiten zu archivieren. Dann entnahmen die Wissenschafter geringe Proben im Milligramm-Bereich von der Schädelbasis und dem Innenohr, um Alter und genetischen Status zu bestimmen. Der Schädel datiert demnach in die Jahre zwischen 36 und 205 v. Chr., was gut mit dem überlieferten Sterbedatum von Arsinoë IV im Jahre 41 v. Chr. übereinstimmt. Die Genetiker fanden dazu eine Übereinstimmung des Schädels mit vorhandenen Proben vom Oberschenkelknochen.