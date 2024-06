Die Universität Jena, das Deutsche Archäologische Institut (DAI), die Universität Addis Abeba und die äthiopische Antikenbehörde haben gemeinsam seit 2022 den "Ethiopian Heritage Digital Atlas" (EHDA) erstellt. In diesem "Digitalen Atlas des äthiopischen Erbes" sind die archäologischen, paläo-anthropologischen und historischen christlichen Fundorte in Tigray gebündelt verzeichnet. Dies soll auch dazu dienen, die Orte zu erhalten, hoffen die Forscher.

Tigray liegt entlang antiker Handelsrouten gelegen, über die etwa Gold, Elfenbein oder Weihrauch transportiert wurden. Die Menschen, die diese Wege benutzten, haben über Jahrtausende ihre Spuren hinterlassen. So umfasst der Atlas 5.000 Jahre alte Felsenzeichnungen, Tempel der äthio-sabäischen Kultur aus dem ersten Jahrtausend vor der Zeitenwende, Zeugnisse des spätantiken Aksum Königreiches oder in den roten Sandstein gehauene christliche Kirchen. Diese Kulturgüter seien allerdings zusehends in Gefahr, sagt Mulugeta Feseha von der Universität Addis Abeba: "Die Fundstätten sind von unterschiedlichen Risiken bedroht, wie dem Klimawandel, der Erosion und Überflutungen verstärkt, über Infrastrukturmaßnahmen und nicht zuletzt die Kriegsereignisse der vergangenen Jahre." Dazu komme Raubbau und auch Unwissenheit, beispielsweise, wenn antike Orte mit Kirchen überbaut werden. "Oftmals wissen die Menschen gar nicht, auf welchen Fundamenten diese stehen."