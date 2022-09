(Unter-)Ernährung Landwirtschaft zwischen Glauben und Wissen

Haupterwerbsquelle in dem nordostafrikanischen Land ist die Landwirtschaft. 95 Prozent der Landwirte sind dabei Kleinbauern mit sehr geringem Einkommen. Sie sind in hohem Maße von der so genannten Regenfeldwirtschaft abhängig und daher sehr anfällig für Klimawandel-Phänomene wie Dürre und Überschwemmungen. Die meisten dieser Landwirte nutzen kaum moderne Technologien. Äthiopischer Kleinbauer beim Pflügen seines Feldes Bildrechte: imago images/UIG

Einer Studie zufolge glaubt etwa ein Viertel der vielen Kleinbauern Äthiopiens, dass letztlich Gott über ihren landwirtschaftlichen Erfolg bestimmt. "Auch wenn es keine Mehrheit ist, so sind es doch Millionen Äthiopier, die diese Überzeugung teilen", sagt Studienleiter Goytom Abraha Kahsay, der ursprünglich aus Äthiopien stammt und jetzt an der Universität Kopenhagen als Assistenzprofessor arbeitet.

Wenn man die landwirtschaftlichen Praktiken in armen Ländern verbessern wolle, so Kahsay weiter, müsse man verstehen, wie dortige Bauern ihre Entscheidungen treffen. Religiosität scheine dabei eine wichtige Rolle zu spielen, zeige die Studie. Dafür hatte das Team um Goytom Abraha Kahsay mehr als 800 äthiopische Landwirte befragt. Und es stellte sich heraus, dass es eine Korrelation zwischen Religiosität und Risikobereitschaft der Landwirte gibt. Je stärker der Glaube, umso eher waren die Bauern bereit, vom Gewohnten abzuweichen und Neues zu probieren.

Kirche als Chance für neue Technologien?

Vorherrschende Meinung unter Wirtschaftswissenschaftlern ist, dass die mangelnde Bereitschaft, Risiken einzugehen, ein Teil der Erklärung ist, warum es vielen Landwirten in Entwicklungsländern schlecht geht. Die Studie kommt nun zu dem Schluss, dass man genau dort ansetzen könnte - mit Gottes Hilfe sozusagen. Zumal Bevölkerungsstruktur und Religiosität (unabhängig davon, an welchen Gott geglaubt wird) in vielen ärmeren Ländern ähnlich seien wie in Äthiopien.