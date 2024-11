Die neuen Informationen, die die Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (MPI-EVA) in Leipzig zusammen mit Experten der Universität Florenz und von der Harvard University gesammelt haben, stammen aus Skelettresten. Diese sind in Abgüssen von Opfern des Ausbruchs des Vesuvs im Jahr 79 nach der Zeitenwende eingeschlossen. Die Bewohner von Pompeji wurden von einem sich schnell bewegenden Strom aus heißen Gasen und vulkanischem Material überrascht, der ihre Körper in eine Ascheschicht einschloss und sie konservierte – sogar ihre Gesichtszüge. Seit dem 19. Jahrhundert wurde Gips in die Hohlräume gegossen, die die zerfallenden Körper hinterlassen hatten. In eben jenen Abgüssen wurden stark fragmentierte Skelettreste eingeschlossen, die jetzt genauer untersucht wurden.