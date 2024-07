Die Pressemitteilung erschien am 18. Juli 2024: Pompeii skeleton discovery shows another natural disaster may have made Vesuvius eruption even more deadly (Skelettfund in Pompeji zeigt, dass eine weitere Naturkatastrophe den Ausbruch des Vesuvs noch tödlicher gemacht haben könnte).



Die Studie wurde am 18. Juli 2024 in der Fachzeitschrift Frontiers veröffentlicht: A novel view of the destruction of Pompeii during the 79 CE eruption of Vesuvius (Italy): syn-eruptive earthquakes as an additional cause of building collapse and deaths (Eine neue Sichtweise auf die Zerstörung von Pompeji während des Ausbruchs des Vesuvs (Italien) im Jahr 79 n. Chr.: syn-eruptive Erdbeben als zusätzliche Ursache für den Einsturz von Gebäuden und Todesfälle).