Das größte jemals gefundene Stegosaurus-Skelett der Welt ist in New York für eine Rekordsumme von 44,6 Millionen Dollar (rund 40,8 Millionen Euro) versteigert worden. Das Auktionshaus Sotheby's hatte sich vom Verkauf des schätzungsweise etwa 150 Millionen Jahre alten Fossils einen Erlös von vier bis sechs Millionen Dollar (3,7 bis 5,5 Millionen Euro) erhofft, doch die Summe schnellte angesichts zahlreicher Telefonbieter rasch in die Höhe. Wer der neue Besitzer ist und was er mit Skelett vorhat, wurde nicht bekannt.