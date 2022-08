In Vorbereitung auf seine Mission hat Shaun ein intensives Astronautentraining durchlaufen, inklusive Eingewöhnung an das Orion-Raumschiff und das Servicemodul der Esa. Diese Phase wurde dokumentiert und wird von der Europäischen Raumfahrbehörde in einem Blog vor dem Start präsentiert. Shaun nahm dabei auch an einem Parabelflug mit dem Airbus 'Zero G' A310 teil, bei dem die Schwerelosigkeit simuliert wird. Damit wurde das Schaf auch auf seine Rolle im Film "Shaun das Schaf – UFO-Alarm" vorbereitet, in dem Shaun auf Außerirdische trifft und ins Weltall reist – eine filmische Erfahrung, die der Herdenanführer nun auch in der Realität erleben wird.