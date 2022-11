Dass die Biodiversitätskonferenz in den vergangenen Jahren immer wieder verschoben wurde, die Klimakonferenzen aber unterdessen stattgefunden haben, habe auch ein wenig einen symbolischen Charakter, kritisiert Andrea Perino, die ebenfalls am iDiv als Science-Policy-Koordinatorin arbeitet, also quasi an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik: "Ich glaube, das zeigt auch ein Stück weit, wie wichtig die Biodiversität gesehen wird, jetzt in der Weltgemeinschaft, im Vergleich zum Klima", kritisiert die Wissenschaftlerin. Dabei hängen Klimawandel und Artenschutz eigentlich unmittelbar zusammen.