"Das sind vielversprechende Daten, die zeigen, dass ein ebenfalls sehr wichtiges Ziel weiterhin erreicht wird", sagte Shabir Madhi, Impfstoffforscher an der University of the Witwatersrand und Leiter der Versuchsreihe in Südafrika. Er schränkte jedoch ein: "Möglicherweise müssen wir Abstand nehmen von dem erstrebenswerten Ziel der Herdenimmunität und stattdessen vor allem einen Schutz für die Risikogruppen erreichen."