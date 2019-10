Drillings-Asteroid (87) Sylvia über Deutschland

Die Flugbahn von (87) Sylvia liegt im äußeren Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Sein durchschnittlicher Abstand zur Sonne ist etwa 3,5 Mal so groß wie der zwischen Erde und Sonne. Für eine Umrundung des Sterns benötigt er etwa 6,5 Jahre. Trotz dieser weiten Entfernung können auch geübte Hobbyastronomen (87) Sylvia in den Blick nehmen, dazu aber gleich mehr.

Die beiden Monde von (87) Sylvia

Obwohl der Himmelskörper schon früh beobachtet wurde, sind seine zwei kleinen Monde erst mit modernen astronomischen Instrumenten nachweisbar geworden. Erst am 18. Februar 2001 beobachteten Astronomen Romulus, der (87) Sylvia in einem mittleren Abstand von 1.351 Kilometern umkreist. Für eine Umrundung benötigt er etwa 3,6 Tage. Weitere dreieinhalb Jahre später, am 9. August 2004, konnten die Sternforscher dann auch Remus nachweisen. Er umrundet (87) Sylvia in einem noch deutlich engeren Abstand, im Durchschnitt nur 702 Kilometer. Für eine Umrundung benötigt er etwa 1,4 Erdentage.

(87) Sylvia in der Mitte, sowie die beiden Monde Romulus und Remus auf ihren Umlaufbahnen. Bildrechte: ESO

Wie sie den Drillingsasteroid (87) Sylvia beobachten können

Und jetzt zur Frage, wie Sie (87) Sylvia und seine beiden Begleiter selbst beobachten können: Voraussetzung ist ein mittelgroßes Teleskop, das richtig ausgerichtet werden muss. Der Drillings-Asteroid wird in der Nacht zum 30. Oktober für etwa 23 Sekunden lang einen Stern an unserem Nachthimmel verdecken. Dieser Stern hat zwar keinen richtigen Namen, nur die Registriernummer TYC 1932-00469-1. Aber er befindet sich in der Nähe des bekannten Sternzeichens Krebs, genauer östlich von dessen oberen Fuß. In der Schweiz und im westlichen Österreich beginnt diese Verdunklung gegen 0.38 Uhr mitteleuropäischer Zeit, kurze Zeit später ist das Phänomen auch in der Mitte und im Osten Deutschlands sichtbar.

Künstlerische Darstellung des Sternbild Krebs. An dessen oberen Fuß verdeckt (87) Sylvia für einen kurzen Augenblick einen Stern. Bildrechte: imago/StockTrek Images

Helfen Sie bei der Erforschung von (87) Sylvia

Der projizierte Schatten von Sylvia wird dabei vermutlich 440 Kilometer betragen, die Flugbahn hat der Astronom Frédéric Vachier berechnet. Da über das Dreigestirn wenig bekannt ist, ruft die europäische Sektion der IOTA (International Occulation Timing Association) zur Beobachtung auf. Die IOTA hat hier alle vorab relevanten Informationen bereitgestellt und informiert auch über twitter.

Der Mythos von Sylvia, Romulus und Remus