Der Himmel im Juli ist mit astronomischen Ereignissen zugedeckt. So auch am frühen Morgen des 19. Juli. Frühaufsteher können am nordöstlichen Horizont den Merkur und die schmale Mondsichel erblicken. Beide werden an diesem Tag um kurz nach vier Uhr am Horizont aufgehen.

Doch Obacht: Man sollte sich einen erhöhten Standort suchen. Beide Himmelskörper werden nah am Horizont stehen. Das sind aber nicht die einzigen Himmelskörper am östlichen Himmel. Die Venus wird um diese Zeit ein kleines Stück weiter östlich als Morgenstern leuchten. Neben ihr wird der Stern Aldebaran im Sternbild des Stiers zu erblicken sein. Die Sonne wird an diesem Morgen um 5.17 Uhr sein. Durch die Erdkrümmung wird das Licht der Sonne den Tag bereits eher erhellen.