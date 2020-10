Einen Monat lang wird die Erde die Umlaufbahn des Halleyschen Kometen kreuzen. Vom 2. Oktober bis zum 7. November werden dessen Splitter in unserer Atmosphäre verglühen und mit einem leuchtenden Schweif als Sternschnuppen am Himmel zu sehen sein. Den Namen Orioniden verdankt dieser weltweit sichtbare Meteorstrom dem Sternbild Orion, das scheinbarer Ursprung ist, beziehungsweise der Radiant in der Fachsprache der Astronomie.

Die meisten Sternschnuppen sieht man um den 20. und den 21. Oktober. Da können es bis zu 30 Meteore mit 60 km/s in jeder Stunde sein. Allerdings nur, wenn man früh aufsteht, denn die Orioniden sind etwas für die Lerchen unter den Sternguckern: Gegen sechs Uhr morgens befindet sich der Schwarm am höchsten Punkt am Himmel. Ein guter Beobachtungszeitpunkt, da es noch schön dunkel ist. Die Sonne geht erst um 7.45 Uhr auf.

Im Gegensatz zu den letzten Jahren, dürfte der Mond das Himmelsschauspiel dieses Jahr nicht stören. Trotzdem sollte für eine optimale Sicht ein möglichst dunkler Ort mit wenig Luftverschmutzung aufgesucht werden. Empfehlenswert sind beispielsweise die Nordsee-Inseln oder die mecklenburgische Seenplatte.