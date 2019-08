Die Perseiden sind die Popstars unter den Sternschnuppen. Sie sind leicht zu beobachten, weil die Luft in den Augustnächten meist angenehm warm ist. Das Maximum der Perseiden wird wie jedes Jahr in der Nacht zum 13. August erreicht. Weil am 15. August allerdings Vollmond ist, dürften sie im Jahr 2019 schwieriger zu sehen sein. Als reichster Meteor-Strom des Jahres bescheren die Perseiden bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde. Darunter flammen auch sehr helle Exemplare auf, sogenannte Boliden oder Feuerkugeln.

Am Himmel scheinen die Perseiden dem Sternbild Perseus zu entspringen. Wer sie beobachten möchte, sollte in Mitteldeutschland gegen Mitternacht freie Sicht in Richtung Nordosten haben. Dort steht Perseus etwa 30 Grad über dem Horizont. Hellster Stern dieser Konstellation ist Mirfak (auch Alpha Persei genannt), ein gelber Überriese, der etwa elfmal so groß wie die Sonne ist und zu den 50 hellsten Sternen am Nachthimmel gehört. Bildrechte: Klapetz/MDR