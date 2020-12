Totale Sonnenfinsternis über Südamerika

Am 14. Dezember findet ein Ereignis statt, dass die Menschen seit Anbeginn der Zeit fasziniert. Die Sonne wird sich verdunkeln. Um 15.32 Uhr (MEZ) kann man eine totale Sonnenfinsternis am Himmel betrachten. Vorausgesetzt, man befindet sich in Chile oder Argentinen.

In Deutschland können wir das Ereignis nicht betrachten. Aber was ist mit einer partiellen Sonnenfinsternis? Dabei verdunkelt sich nicht die komplette Sonne. Es schiebt sich nur ein Teil des Mondes vor sie. Auch dieses Phänomen kann man in Deutschland nicht beobachten. Dafür aber in Teilen Südamerikas.

Was ist eine Totale Sonnenfinsternis?

Wenn der Mond zwischen Sonne und Erde steht, kann es zu einer Sonnenfinsternis kommen. Das passiert am Neumond. Jedoch nicht jedem Neumond. Das liegt daran, dass der Mond bei seiner Wanderung um die Erde nicht immer die selbe Position einnimmt.

Wenn es zu einer totalen Sonnenfinsternis kommt, zieht der Kernschatten des Mondes direkt über einen schmalen Streifen der Erdoberfläche. Dadurch verdunkelt sich die Sonne für wenigen Minuten. Am 14. Dezember werden es zwei Minuten und zehn Sekunden sein. Bei dem Ereignis kann man die Sonnenkorona erkennen. Das liegt daran, weil der scheinbare Durchmesser des Mondes größer erscheint ist als der Sonnendurchmesser.