Ende Februar wagt die Venus einen Tanz mit der noch jungen Mondsichel. Am 23. Februar ist Neumond - und ab dem nächsten Tag wird die Mondsichel allmählich wieder an Fülle gewinnen. Wer seinen Blick ab dem 27. Februar zum Nachthimmel richtet, erspäht die Venus nahe der zunehmenden Mondsichel.

Am Donnerstag, 27. Februar, geht die Sonne bereits um 17:46 Uhr unter. In den folgenden Stunden erscheint der Mond im Südwesten und wandert gen Westen, bis er gegen 21:43 Uhr am Horizont verschwindet. Doch die dünne Sichel steht nicht alleine am Firmament. Die helle Venus wird eine knappe Handbreite westlich und oberhalb von der Sichel zu erspähen sein.