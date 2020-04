Den erdnächsten Punkt (Perigäum) erreicht unser Begleiter in diesem Jahr am 7. April um 20:08 Uhr, dann sinkt seine Distanz sogar auf 356.907 Kilometer. Was für ein Glück, dass am nächsten Tag Vollmond ist. Dieser erscheint dann besonders groß und leuchtstark. Der Supervollmond am Morgen des 8. April wird um etwa sieben Prozent größer am Himmel zu sehen sein. Dabei erscheint er auch um 30 Prozent heller, da er mehr Licht reflektieren kann. Der Größenunterschied alleine wird mit dem bloßen Auge jedoch kaum zu erkennen sein. Helfen würde ein zweiter Mond als Vergleichswert.