Extrem stark, aber sehr langsam: Astronomen entdecken außergewöhnlichen Pulsar

Hauptinhalt

Bildrechte: Tobias Thiergen/MDR

Astronomen beobachten einen Pulsar, der extrem starke Radiosignale in langen Abständen aussendet. Der Fund überrascht die Forscher, denn bislang nahmen sie an, dass starke Signale nur in rascher Abfolge entstehen können.