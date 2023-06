Grund dafür ist möglicherweise das gemeinsame System: Der Nachbar, ein roter Zwergstern, liefert Teilchen in das Magnetfeld des sterbenden weißen Zwerges. Beide Sterne stehen so eng beieinander, dass sie sogar in unsere Sonne hineinpassen würden. Das Leuchtturmfeuer des weißen Zwergpulsars streift dabei in regelmäßigen Abständen den roten Zwergstern, wodurch es zu drastischen, aber regelmäßigen Helligkeitsschwankungen kommt.