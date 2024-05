Mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) konnte sein Kern genauer analysiert und damit zum ersten Mal in das Innere eines so weit entfernten Exoplaneten geschaut werden. Dabei zeigte sich, dass der Kern überraschend wenig Methan enthält, aber extrem schwer ist. "In das Innere eines Planeten zu blicken, der sich Hunderte von Lichtjahre entfernt befindet, wirkt auf den Blick unmöglich", erklärt der Studienautor David Sing von der Johns Hopkins University in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland. "Aber wenn man seine Masse, seinen Radius, die Zusammensetzung seiner Atmosphäre und die inneren Temperaturen kennt, hat man alle Zutaten zusammen, um zu berechnen, was in seinem Kern und wie schwer dieser ist."