Sternzeichen: Jungfrau, Löwe und Skorpion sind im Mai gut zu sehen

Bei Nachteinbruch zeigt sich im Mai das Sternbild Jungfrau am Südhorizont. Ihr hellster Stern trägt den Namen Spica, weiter oben am Nachthimmel befindet sich Arktur, der der hellste Stern im Sternbild Bootes (Rinderhirten).

In südwestlicher Himmelsrichtung leuchtet im Sternbild Löwe der Stern Regulus besonders hell. Zusammen mit den Sternen Spica und Arktur bildet Regulus das Frühlingsdreieck – eine Konstellation aus Sternen unterschiedlicher Sternbilder. Ein eigenes Sternbild ist das Frühlingsdreieck jedoch nicht. Oberhalb des Frühlingsdreiecks findet man das leuchtschwache Sternbild Haar der Berenike.

Knapp über dem südöstlichen Horizont geht das Sternbild Skorpion auf. Am Osthimmel ziehen bereits die Sommersternbilder auf: das Sternbild Leier mit seinem hellsten Stern Vega sowie die halbrunde Nördliche Krone und der lichtschwache Herkules zeichnen sich in der Verbindungslinie zwischen den hellen Sternen Vega und Arktur ab.

Können wir eine Nova-Explosion am Nachthimmel beobachten?

Eine Besonderheit erwarten Forscher der US-Raumfahrtbehörde Nasa in den kommenden Monaten und bereits im Mai könnte es so weit sein: Im Sternsystem T Corona Borealis wird der rund alle 80 Jahre stattfindende Ausbruch einer Nova-Explosion erwartet.

Dort kreisen ein roter Riesenstern und ein Weißer Zwerg in einem Doppelsternsystem umeinander. Der Weiße Zwerg ist der Überrest eines eigentlich bereits erloschenen Sterns, der eine große Schwerkraft besitzt. Der rote Riese wiederum verschießt permanent Material in seine Umgebung, welches sich auf dem Weißen Zwerg ansammelt und in regelmäßigen Abständen zu einer größeren thermonuklearen Explosion führt.

Bei dieser Explosion wird der ansonsten extrem lichtschwache Stern etwa so hell scheinen, wie Polaris, der Polarstern. Das Schauspiel hält dann allerdings nur etwa eine Woche an. Wer am Himmel nachschauen möchte, ob es bereits soweit ist, muss das Sternbild "Nördliche Krone" anvisieren, die gegen 22 Uhr in östlicher Richtung zwischen den Sternen Vega und Arktur zu sehen ist.

Saturn, Mars und der Mond: Besonders helle Objekte am Nachthimmel sind häufig Planeten

Die meisten Planeten werden sich im Mai 2024 nicht am Nachthimmel zeigen. Jedoch zeigt sich der Mars bereits am 5. Mai bei der schmalen und abnehmendem Mondsichel. Mit dem Fernglas sollte man ihn gut erkennen können. Ende Mai taucht der Planet tief am morgendlichen Osthimmel auf.