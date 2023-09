In den vergangenen Tagen beobachteten viele Menschen Polarlichter über Deutschland. Kann man das Spektakel auch in den kommenden Wochen noch am Nachthimmel über Deutschland sehen? MDR WISSEN hat bei den Experten vom Planetarium in Halle (Saale) und im Haus der Astronomie in Heidelberg nachgefragt. Und klar ist leider nur: Polarlichter sind schlecht vorhersagbar.

Astronomin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie hätte nicht damit gerechnet, dass sich nach den Aktivitäten am Anfang der letzten Woche weitere Polarlichter so schnell wieder zeigen würden. Dirk Schlesier, der Leiter Planetariums in Halle, stimmt ihr bei der Vorhersehbarkeit zu – ist dennoch etwas optimistischer: "Die Sonnenaktivität ist weiter recht hoch, sodass auch in den nächsten Tagen und Wochen die Möglichkeit von Polarlicht-Sichtungen besteht."

Was sind Polarlichter?