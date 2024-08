Unsere Sonne ist heiß! Laut Berechnungen von Sonnenforschern herrschen bis zu 15 Millionen Grad Celsius in ihrem Kern. Diese Energie will nach draußen, in den Weltraum. Aber wenn die Sonne fleckig wird, dann gibt es Bereiche auf der Oberfläche, wo sich eine Art Deckel gebildet hat. "In diesen Umbra genannten Bereichen ist die Oberfläche etwas kühler", sagt Dirk Schlesier, Leiter des Planetariums in Halle. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hohe Sonnenaktivität bedeutet viele Sonnenstürme

"Kühler" ist rein relativ zu verstehen: Auf den Flecken herrschen 4.000 Grad, statt 6.000 Grad in der Umgebung – in beiden Fällen mehr als die 30 Grad auf dem Dach des Planetariums, von wo Dirk Schlesier gemeinsam mit MDR WISSEN Moderatorin Daniela Schmidt am Mittwoch die Sonne beobachtet hat. Knapp eine Stunde berichteten die beiden bei sommerlichen Temperaturen über das sogenannte Maximum der Sonnenaktivität. (Das hat übrigens nichts zu tun mit den sommerlichen Temperaturen: Für diese ist allein der Neigungswinkel der Erdachse entscheidend.)