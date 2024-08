In Mitteldeutschland laden Sternenfreunde und besondere Orte zum gemeinsam Erleben.



Der Sternenpark Rhön etwa. Die geführte Wanderung ist zwar ausgebucht. Aber natürlich kann jede und jede einen der vielen "Himmelsschauplätze" besuchen. Von dort kann man den Himmel besonders gut erkunden.



Vor der Sternwarte in Kanena (in Halle/S.) stehen wie in jedem Sommer wieder Liegestühle. Von Montag, den 12. August, bis Freitag, den 16. August, laden sie zu Sternschnuppennächten. "Mit eigener Picknickdecke und Zuhause vorbereiteter Verpflegung wird der Abend umso schöner", empfiehlt der Verein Astronomische Station Johannes Kepler Kanena e.V.



In der Sternwarte Schkeuditz gibt es in diesen Tagen die lange Nacht der Sterne. Natürlich mit dem Blick auf die Perseiden. Hier können Sie reservieren.