Das war nicht in der Lausitz, es war in Brandenburg, etwa 200 Kilometer nördlich von uns. Trotzdem war es einzigartig in seiner Art. Wenn man auf eine Erdbebenkarte von ganz Europa schaut, liegen wir in der Lausitz und auch nördlich davon in einer Region, in der es in 475 Jahren kein einziges Erdbeben gegeben hat. Plötzlich kam eines mit der Größe 4 auf der Richterskala, was ganz schön groß war. Nach wir vor kann sich niemand erklären, woher das Beben kam. Das müssen irgendwelche aufgestauten Spannungen im Untergrund gewesen sein, die sich einmal entladen haben. Wir haben dieses Erdbeben sehr präzise messen können. Wir haben die mit empfindlichsten Seismometer, die Rolls Royce der Seismometer, sie messen wirklich sehr präzise. Doch woher dieses Beben kam, können wir im Moment noch nicht sagen.