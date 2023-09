Das Team hat für seine Forschungsarbeit die Bewegung und Entwicklung aller Sterne in den Hyaden verfolgt und in einer Simulation durchgespielt. Sie wollten herausfinden, wie sie sich zu den heute sichtbaren Objekten entwickeln konnten.

Die Simulationsergebnisse wurden mit den tatsächlichen Positionen und Geschwindigkeiten der Sterne in den Hyaden verglichen. Diese Daten stammen von den Beobachtungen des Gaia-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) . Die Hyaden (genau wie andere offene Sternhaufen) sind lose verbundene Gruppen von Hunderten von Sternen, die bestimmte Eigenschaften wie Alter und chemische Merkmale gemeinsam haben. Dank Gaia können die Positionen und Geschwindigkeiten von Sternen in offenen Sternhaufen im Detail untersucht werden, um einzelne Sterne mit Sicherheit zu identifizieren.

Die neuen Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die aus den Hyaden stammenden schwarzen Löcher noch innerhalb des Haufens oder sehr nahe am Haufen befinden. "Unsere Simulationen können nur dann gleichzeitig mit der Masse und Größe der Hyaden übereinstimmen, wenn im Zentrum des Haufens heute (oder bis vor kurzem) einige schwarze Löcher vorhanden sind", erklärt Stefano Torniamenti in einer Pressemitteilung. Er ist der Erstautor der Studie und Postdoktorand an der Universität Padua.